Cento bus elettrici a Torino per 72mln

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Svolta elettrica per gli autobus a Torino. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per la fornitura a Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, di 100 nuovi autobus ad alimentazione esclusivamente elettrica. La fornitura avverrà in regime di 'full service' materiale per 10 anni. Il valore complessivo del contratto è di 72 milioni di euro, di cui 48 milioni quali base d'asta per l'acquisto dei mezzi.

Da oggi sono inoltre in servizio altre 26 vetture Mercedes 'Conecto', 24 CNG alimentate a gas naturale e 2 autobus ad alimentazione tradizionale Euro 6. I Conecto CNG andranno a sostituire i veicoli 12 metri a metano e a gasolio acquistati tra il 1999 e il 2001. Il motore del Conecto a metano riduce in modo significativo il livello di emissioni sonore ed atmosferiche rispetto ai veicoli che saranno sostituiti.