Casa, sindaco Borgosesia incontra Atc

(ANSA) - VERCELLI, 31 GEN - Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alloggi di proprietà Atc, e il sostegno al reddito per i casi di morosità involontaria, dovuta alla perdita del lavoro o a motivi di salute. Sono i temi di cui si è discusso nell'incontro tra il sindaco di Borgosesia (Vercelli) Paolo Tiramani e il presidente di Atc Piemonte Nord, Paolo Songa.

"L'incontro è stato all'insegna della collaborazione reciproca - spiega Tiramani -; abbiamo approfondito temi determinanti per la buona gestione dell'edilizia pubblica residenziale. Questo nell'ottica di dare un effettivo e solidale sostegno alle famiglie che presentano problemi abitativi e, dopo una fase di rapporti non del tutto sereni con Atc, di trovare una soluzione ottimale alle criticità esistenti". Nell'incontro è stato anche discussa la risoluzione di un vecchio contenzioso da 180.000 euro. "Credo troveremo una formula extra-giudiziale per appianare la cosa e ripartire su basi di reciproca fiducia conclude - al servizio dei più deboli".