Calcio: Torino; Falque in prestito al Genoa

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Adesso è ufficiale: il Torino ha ceduto in prestito al Genoa Iago Falque. Il trentenne attaccante spagnolo torna in rossoblu, cinque anni dopo la stagione del debutto nel campionato italiano, con 32 presenze e 13 gol.

Falque era poi passato alla Roma restando un solo anno prima dell'approdo al Torino. Con la maglia granata 4 stagioni, 100 presenze e 30 gol. Quest'anno a causa di una serie di infortuni 3 sole presenze, due in campionato l'altra nei preliminari di Europa League. (ANSA).