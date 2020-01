Negativi test coronavirus ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 GEN - Sono risultati negativi i test a cui è stata sottoposta la donna da ieri in isolamento all'ospedale di Alessandria. Lo rende noto l'Azienda ospedaliera, comunicando che la paziente "non è affetta da coronavirus".

Rientrata da Shanghai, che non è fra le zone a rischio, la donna presentava sintomi influenzali simili a quelli del coronavirus. E' quindi scattata la procedura prevista dal Protocollo nazionale per affrontare le eventuali contagi. Le analisi hanno però chiarito che non si tratta di un caso legato al pericoloso virus.