Intesa Sanpaolo, torna Imprese Vincenti

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Prende il via la 2/a edizione di Imprese Vincenti, programma di Intesa Sanpaolo per la crescita delle Pmi italiane attraverso investimenti creazione di start-up, formazione, rinnovo generazionale e crescita dimensionale. Autocandidandosi online all'indirizzo www.intesasanpaolo.com, le aziende possono essere selezionate e partecipare a una delle tappe del progetto, che avranno luogo tra aprile e luglio in tutta Italia. Per dar visibilità e voce, ai territori e alle realtà imprenditoriali che vi operano.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 28 febbraio. A differenza dello scorso, verrà dato risalto a tutti i fattori di successo dell'impresa, al di là del settore produttivo. Uno dei criteri di selezione sarà la sostenibilità.

"Vogliamo ancora di più accompagnare la crescita delle Pmi, rendendole sempre più trainanti l'economia", spiega Stefano Barrese - Responsabile di Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, 15 miliardi di erogazioni alle Pmi italiane nei primi 9 mesi del 2019.