Vino, torinesi affezionati ai piemontesi

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - I torinesi sono molto affezionati ai vini della loro regione, un po' meno nei bianchi, comparto in cui le preferenze vanno sopratutto ai prodotti del sud. E sempre di più amano i vini biologici. E' quanto risulta dall'analisi delle preferenze di acquisto nel 2019 condotta da Winelivery, l'App per bere che consente di ricevere a domicilio entro 30 minuti vini, birre e drink alla giusta temperatura. Al primo posto i vini rossi (43% delle preferenze), al secondo le bollicine (27%). Quanto alla provenienza geografica, il 23% dei consumatori che ordinano su Winelivery chiede vitigni autoctoni e vini del Piemont; al secondo posto il Veneto (16%) poi il Friuli Venezia Giulia (8%). La Barbera d'Asti spopola tra i vini rossi, nelle bollicine stravince il Prosecco, seguito da Franciacorta; tra i bianchi la Falanghina doppia Arneis e Gavi.

Nel campo delle birre, dominio di quelle commerciali (73%). Per un quarto del totale gli utenti sono in centro città, l'8% a Pozzo Strada.