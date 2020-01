Truffe anziani, campagna per prevenirla

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - L'attrice Margherita Fumero e il regista e scrittore Bruno Gambarotta, volti molto noti ai torinesi, sono i testimonial della campagna di comunicazione 'Io non ci casco' per prevenire le truffe agli anziani. Interpretano una coppia per nulla sprovveduta che sventa truffe di falsi poliziotti, tecnici del gas e avvocati impedendo loro di entrare in casa e approfittando simpaticamente dello stesso sistema per tenere lontano il coniuge. Solo nell'ultimo anno sono state 475 le truffe di questo tipo denunciate a Torino. Promossa da Comune, polizia municipale e prefettura nell'ambito dell'accordo per la sicurezza integrata, è una campagna, sottolinea la sindaca Chiara Appendino, "che risponde ai grandi filoni del nostro approccio alla sicurezza, prevenzione, attenzione alle fragilità, partecipazione, conoscenza".