Too short to wait, 103 cortometraggi

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Too short to wait, la rassegna dedicata ai cortometraggi realizzati nel 2019 in Piemonte, anticipa la diciannovesima edizione del Glocal Film Festival (12-16 marzo) portando in sala 94 iscritti alla sezione competitiva Spazio Piemonte e i 9 partecipanti al contest Torino Factory, per un totale di 103 opere brevi.

Da giovedì 6 a domenica 9 febbraio, al Il Movie in via Cagliari 40, la quattro-giorni darà la possibilità ai giovani registi di confrontarsi con il grande schermo. Il voto del pubblico contribuirà alla selezione di 5 corti che approderanno al festival di marzo, mentre saranno 15 i titoli selezionati dalle curatrici di Spazio Piemonte Chiara Pellegrini e Roberta Pozza. In palio per i 20 finalisti il Premio Toret Miglior Cortometraggio (1.500 euro), il Premio Ods - Miglior Attore, il Premio Ods - Miglior Attrice e il Miglior Corto d'Animazione assegnati dalla giuria di professionisti del campo, oltre ai premi speciali dei partner.