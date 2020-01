Stadio Filadelfia, parte iter per Museo

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Parte l'iter per il progetto del Museo del Torino, previsto dal terzo lotto dello Stadio Filadelfia. Il cda della Fondazione, riunitosi oggi, ha deliberato, all'unanimità, "di avviare le attività amministrative e progettuali" necessarie per il completamento del terzo lotto, per il quale saranno spesi "non più di 4,5 milioni di euro", rispetto ai 6 preventivati anni fa.

Il terzo lotto sarà diviso in due parti: per la prima parte la stazione appaltante sarà la SCR Piemonte spa; per la seconda parte, "con riguardo alla ricerca di un istituto di credito ritenuto necessario per raccogliere la provvista necessaria alla costruzione", la stazione appaltante indicata è la Città di Torino e, in caso di mancata accettazione, la SCR Piemonte spa.

Nella precedente riunione, l'8 gennaio, il consiglio della Fondazione Filadelfia aveva deliberato di "procedere nell'avvio delle attività necessarie per il completamento del lotto 2", definendo SCR Piemonte spa quale stazione appaltante.