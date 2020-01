Macchinari rubati, denunciato artigiano

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Un artigiano edile di 42 anni è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. Nella sua abitazione di Mathi (Torino), i militari hanno sequestrato materiale per 25mila euro. Decespugliatori, tagliaerba e soffiatori che ora sono custoditi in caserma in attesa di identificare i proprietari.