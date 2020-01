Centro simulazione medica al San Luigi

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Nasce il Centro di Simulazione Medica Avanzata del Polo Universitario San Luigi Gonzaga, spazio di 240 metri quadri con sistemi di simulazione di eccellenza e manichini ad alta complessità tecnologica. Realizzato con il contributo della Compagnia San Paolo, ospita il più avanzato tavolo anatomico per la dissezione virtuale del corpo umano, già utilizzato da molte tra le più importanti scuole e istituzioni al mondo. Consentirà agli studenti di visualizzare l'anatomia come se si trattasse di un cadavere reale con un'esperienza interattiva in touch-screen che permette un livello di esplorazione dell'anatomia umana superiore a quello offerto da qualsiasi sistema tradizionale disponibile.

"E' un'ulteriore tappa a favore della formazione universitaria in ambito medico rivolta alla salute delle persone. L'introduzione della formazione in simulazione consentirà di abbattere il rischio clinico con obiettivo primario la sicurezza per il paziente", spiega il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna.