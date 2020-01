Alpitel,sciopero e presidio a Moncalieri

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - I lavoratori Alpitel in sciopero hanno organizzato un presidio sotto il Comune di Moncalieri.

L'azienda ha annunciato a metà dicembre 100 licenziamenti in tutta Italia, di cui 32 a Moncalieri e 29 a Nucetto, nel Cuneese.

"La Alpitel è la città di Moncalieri, non siamo 160 ma 60 mila. Faccio appello al Mise perché in fretta si diano risposte che rassicurino donne e uomini e le loro famiglie. E' una crisi che riguarda tutti e non qualcuno" ha detto il sindaco Paolo Montagna ai lavoratori ricevendoli nella sala del Consiglio Comunale.

"L'adesione allo sciopero è stata del 100% e siamo soddisfatti che il sindaco abbia incontrato i lavoratori in sala Consiglio, sostenendo le loro ragioni. Abbiamo esaurito i 45 giorni di procedura sindacale senza trovare un accordo e siamo in attesa della convocazione del tavolo presso il Mise, dove chiederemo il ricorso ai contratti di solidarietà a fronte di un piano industriale che ancora non c'è", afferma Gianni Mannori, responsabile Alpitel per la Fiom di Torino.