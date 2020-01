Allasia, staffetta memoria per giovani

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - "Abbiamo voluto coinvolgere le scuole in una ideale staffetta della memoria, dove il testimone passi da chi visse quel tempo ai più giovani. Perché la memoria è un antidoto indispensabile contro gli orrori del passato, per scongiurare il riemergere dalle tenebre di fantasmi, rigurgiti razzisti, predicazione dell'odio". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, si è rivolto agli studenti oggi a Palazzo Lascaris per il Giorno della Memoria.

"Continueremo a fare la nostra parte - ha detto Allasia - promuovendo la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali e dei valori che sono alla base della Costituzione".

Gli studenti hanno partecipato a un percorso interattivo che, partendo dal racconto di quanto avvenne 75 anni fa, li ha portati a riflettere su cosa significhino oggi deportazione, prevaricazione, abuso, ingiustizia.

"Vi ammonisco - ha detto Bruno Segre, testimone dell'epoca - a studiare la storia, che insegna molto e induce a ragionare".