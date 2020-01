Belotti, sconfitta fa male, solo scusa

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - "E' stata una prestazione bruttissima, pessima: la squadra è scesa in campo non come il Torino sa fare". Ai microfoni di Torino Channel, capitan Belotti ci mette la faccia dopo la pesantissima sconfitta di ieri sera.

"L'Atalanta ci ha superato in tutto e per tutto. Questa sconfitta fa male nell'orgoglio - sottolinea l'attaccante - Anche personalmente, perché è stata la peggiore della mia carriera. C'è solo da chiedere scusa ai tifosi e a tutta la gente di Torino".

Sette gol in casa, senza segnarne neppure uno, il Toro non li aveva mai subiti nella sua storia ultracentenaria. "Una prestazione del genere è incommentabile", afferma Belotti, in ritiro da oggi con la squadra. "Ci servirà a trovare le forze per riunirci - è il suo auspicio -. Sarà giusto anche confrontarsi e parlarsi faccia a faccia, anche per sfogarsi.

Bisogna trovare le forze, le energie e le motivazioni. Martedì abbiamo una sfida importantissima (i quarti di Coppa Italia contro il Milan a San Siro, ndr), che non dobbiamo sbagliare".