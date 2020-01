Sarri, dopo Juve potrei anche smettere

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - "Tornare ad allenare al Napoli? In questo momento non ho di questi pensieri e dopo l'esperienza alla Juventus potrei anche smettere". Così Sarri, alla vigilia di Napoli-Juve, la prima del tecnico da ex al San Paolo. "Dopo la Juve, rispondo di botto - precisa - potrei anche smettere, dipende da quante energie mi resteranno e se penserò di potere ancora fare bene". Domani "sarà per me una partita particolare - aggiunge - ma non si deve correre il rischio di spendere energie per un aspetto personale di fronte all'obiettivo di tutti.

