A Oleggio centro Figc giovani calciatori

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Ha aperto oggi a Oleggio (Novara) il nuovo Centro federale territoriale (Cft) della Figc (la federazione italiana calcio) sostenuto dal partner tecnico Puma e dagli sponsor Ferrero, attraverso il progetto di responsabilità sociale Kinder Joy of Moving, Fiat ed Eni.

L'obiettivo della Figc attraverso il Programma di Sviluppo Territoriale, che ha carattere nazionale, - i centri aperti in tutta Italia sono 50 - è "di svolgere un ruolo sempre più rilevante nella formazione tecnica dei giovani calciatori, nello sviluppo di un percorso tecnico-sportivo ed educativo coordinato dal Settore Giovanile e Scolastico e nella crescita dei tecnici e degli addetti ai lavori in ottica di un supporto alle società sportive". La struttura novarese si affianca alle altre tre presenti in Piemonte - a Gassino Torinese, Alba e Carmagnola - ed è un altro anello di un'attività che in sei stagioni sportive ha coinvolto migliaia di giovani atleti e atlete e centinaia di tecnici. Il nuovo CFT sarà operativo dal 27 gennaio