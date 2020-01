Cirio a Capo Verde,sinergie con Piemonte

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - La Regione Piemonte rafforza il proprio legame con Capo Verde, una trentina di progetti messi in campo dal 2004 per sostenere il Paese africano. In questi giorni il governatore Alberto Cirio ha inaugurato sull'isola di Fogo il Centro di Formazione in Viticoltura ed Enologia, nato grazie alla Fondazione Padre Ottavio Fasano e alla collaborazione con la Scuola Enologica di Alba.

Cirio ha incontrato il primo ministro Ulisses Correia e Silva, il vicepremier Olavo Correia e il sindaco della capitale Praia, Óscar Santos, per discutere un accordo di cooperazione che sarà siglato in primavera in Piemonte. A maggio si terrà un forum, aperto a imprenditori capoverdiani e piemontesi, su investimenti e sinergie in materia di energia, agricoltura e turismo.

"Capo Verde non è solo un luogo dove andiamo ad aiutare, ma anche un'opportunità per i nostri imprenditori e le nostre aziende - osserva Cirio -. Lo dimostra il fatto che questo Paese, come tutta l'Africa, sta attirando attenzione e investimenti dalla Cina".