Calcio: Juve; 17/o morte Avvocato, "successi dedicati a lui"

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - "Il suo ricordo, la sua forza, sono ancora vivi nella Juventus di oggi, conscia delle sue radici e sempre proiettata al futuro, quotidianamente impegnata a lavorare per migliorarsi, in linea con quella che era la sua visione del mondo e della vita". Con queste parole la Juventus ricorda l'Avvocato Giovanni Agnelli, nel 17/o anniversario della morte. "Ogni successo di questi anni - scrive il club bianconero - è dedicato all'Avvocato: siamo certi che avrebbe sorriso compiaciuto, nel vedere la sua Juve continuare a crescere senza confini, e avrebbe commentato con il suo stile inconfondibile questi anni straordinari. Anche chi legge, sente o pensa al nome di Giovanni Agnelli ha subito in mente la Juve. Un'associazione che rivela un legame profondo e indissolubile, che resterà immutato per sempre". (ANSA).