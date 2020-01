Rds Play on Tour fa tappa a Prato Nevoso

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - E' Prato Nevoso la seconda tappa dell'Rds Play on Tour 2020. Nel fine settimana del 25 e 26 gennaio, il villaggio musicale della radio approda ai 1.500 metri della località sciistica cuneese, con le voci dei conduttori che animeranno dal vivo le giornate degli appassionati degli sport invernali con giochi, approfondimenti e tanto divertimento.

"Rds Play on Tour Winter edition rappresenta uno dei momenti più popolari e consolidati, siamo alla quinta edizione, in cui viviamo insieme al territorio e agli utenti ascoltatori un'occasione di puro divertimento", sottolinea Massimiliano Montefusco, General Manager di Rds.

Al divertimento sulla neve, iniziato a Folgaria la scorsa settimana, Rds dedica altri cinque appuntamenti con la musica e lo spettacolo: Roccaraso (1/2 febbraio), Andalo (8/9 febbraio), Aprica (15/16 febbraio), Altopiano di Asiago (22/23 febbraio) e Alleghe (29 febbraio-primo marzo).