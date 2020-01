All'Armeria Reale 'Splendidi acciai',ecco nuovo allestimento

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Nuovo allestimento, che rappresenta un ritorno alle origini, e nuova vita per parte della collezione - oltre 500 esemplari - di armi orientali dell'America Reale di Torino, 'Splendidi Acciai'. Da oggi 25 dei principali oggetti di questo nucleo tornano in una delle vetrine storiche della Rotonda, progetta da Pelagio Pelagi a completamento del percorso museale della Galleria Beaumont.

Si tratta di armi, alcune finora esposte solo in occasione di mostre temporanee, sottoposte a restauro o manutenzione conservativa. Si distinguono per la ricchezza degli ornamenti e la preziosità dei materiali, in particolare un pregiato tipo di acciaio, il damasco wootz.

Fra gli oggetti provenienti da una vasta zona, dai Balcani all'estremo Oriente, spiccano lance di stato di Giava, la spada della casta dei guerrieri dei Nair, una sciabola donata dal re del Siam Rama V a Umberto I e la sciabola ottomana Kili con invocazioni a Maometto incise sulla lama e un cartiglio con il nome di Solimano il Magnifico.(ANSA).