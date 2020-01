Motonave ibrida varata sul Lago Maggiore

(ANSA) - ARONA (NOVARA) - 22 GEN - E' stata varata ad Arona, presso i cantieri della Navigazione Lago Maggiore, 'Topazio', la prima motonave ibrida ibrida diesel-elettrica. Dotata di una portata massima di 200 posti, entrerà in servizio questa primavera.

"Siamo molto soddisfatti di aver portato a completamento le attività di costruzione dello scafo e delle sovrastrutture della motonave - spiega il dg Alessandro Acquafredda - e di averla messa in acqua; si tratta della prima nave a predisposizione ibrida, munita di batterie a polimeri di litio che garantiranno una navigazione più pulita e silenziosa. Un ulteriore passo di un percorso all'insegna della sostenibilità intrapreso con grande convinzione".

I lavori di completamento, nonché le prove degli impianti, proseguiranno a bordo, presso la darsena del cantiere di Arona. Nel cantiere in Intra invece stanno proseguendo i lavori di rimotorizzazione del traghetto San Cristoforo di sostituzione del motore diesel tradizionale con una propulsione ibrida diesel elettrica.