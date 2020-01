Morto Marchesin, reduce strage Cefalonia

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 22 GEN - Cordoglio ad Acqui Terme per la morte di Gino Marchesin, 96 anni, uno degli ultimi reduci della strage della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943. Nel 2017 aveva partecipato al Premio Acqui Storia - nato proprio onorare il ricordo dei Caduti - con un intervento che aveva emozionato la platea del teatro Ariston.

Nel libro 'Io, schiavo di Hitler', raccontò l'orrore dello sbando delle truppe italiane dopo l'armistizio di Cassibile del 3 settembre 1943. Marchesin fu poi fatto prigioniero durante la Resistenza nelle isole greche, rifiutandosi di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Iniziò una lunga odissea nei territori sotto il dominio del Reich, trascorrendo molti mesi nel lager di Belgrado. "Non ci davano nemmeno un pezzo di pane e avevamo tanta paura - ricordò Marchesin sul palcoscenico - Ho visto morire uno dopo l'altro moltissimi dei miei compagni. E' una cosa che non si può descrivere".