Italia-Cina:Paesaggi Unesco regia eventi

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato sono tra i protagonisti dell'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina inaugurato a Roma con il Forum dedicato alla cooperazione internazionale. L'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato era rappresentata dal direttore Roberto Cerrato che coordinerà gli eventi dei siti Unesco inseriti nel Memorandum Internazionale 'La Nuova Via della Seta'.

"I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato sono stati il primo sito Unesco ad avviare gli scambi diplomatici e culturali con la Cina - spiega Cerrato - Il gemellaggio con i Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani nella provincia dello Yunnan sarà il motore di eventi culturali e incontri bilaterali.

Insieme al Piemonte, avrà un ruolo di spicco Verona, gemellata con la metropoli cinese di Hangzhou".

E' in definizione il programma che coinvolgerà i paesaggi Unesco di Langhe-Roero e Monferrato: una delegazione dello Yunnan sarà in visita a settembre.