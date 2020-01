Circolo Lettori, Elena Loewenthal nuovo direttore

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Elena Loewenthal,scrittrice e traduttrice pluripremiata, editorialista, docente di Cultura ebraica all'Università Vita-Salute San Raffaele, è il nuovo direttore del Circolo dei Lettori di Torino. Sostituisce Maurizia Rebola.

Elena Loewenthal è stata scelta dal consiglio di gestione dell'ente tra i candidati che hanno risposto al bando per il nuovo direttore."Il Circolo dei Lettori è una realtà unica, in Italia e non solo, un modello vincente da valorizzare ed esportare in Piemonte e oltre i confini. Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura, lavorerò con passione e impegno per una continuità vincente", ha commentato la scrittrice.

"Il Circolo dei Lettori per me è da sempre una casa delle parole, mie e di altri, a cui guardo con stupore e ammirazione da sempre per la sua specificità nel fare e diffondere cultura.

Il Salone del Libro? Mi metterò subito a studiare tutto quello che è stato fatto finora".(ANSA).