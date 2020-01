Biella, confronto con Brando Crespi

(ANSA) - BIELLA, 22 GEN - Uscire dai confini territoriali per dare a Biella una immagine internazionale. Questo il tema al centro dell'incontro tra la giunta Corradino e Brando Crespi, head of strategy e co-foundeur dell'Institut Pro-Natura. Tra gli argomenti discussi la presentazione del progetto di marketing territoriale 'Biella Città della Moda', la presentazione del progetto Festival della Sostenibilità, da organizzare nel capoluogo laniero, e un confronto sui possibili sviluppi al seguito della nomina di Biella "Città Creativa Unesco".

"Con Crespi, manager di fama mondiale, abbiamo ragionato sulle connessioni relative ai temi tessile, moda, sostenibilità e sul come ottimizzare la risorse per una visione della città nel futuro - spiega l'assessore al Turismo e Commercio Barbara Greggio -. Crespi ha esperienze e una visione di forte impatto internazionale. Abbiamo confrontato esperienze internazionali e locali, in vista di future operazioni di marketing che si dovranno realizzare".