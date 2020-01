BardoLesa, torna gara slitte self-made

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - L'unica regola è la sicurezza dei partecipanti. Per il resto, vale tutto. Torna a Bardonecchia la BardoLesa, la gara più pazza del mondo di slitte auto-prodotte organizzata dall'Associazione Sportiva Colomion in collaborazione con la Colomion Spa. Un mix di adrenalina e divertimento, per grandi e piccini. La gara sabato 25 gennaio sul tracciato di Campo Smith.

Sotto l'occhio vigile degli addetti alla sicurezza si sfidano originali slitte self-made con equipaggi fino a quattro elementi. Lo scorso anno sono stati più di 50 gli equipaggi in gara per aggiudicarsi non solo la gara di velocità, ma anche il premio per le tre slitte più belle, per 'La Pi Bruta' e la slitta più veloce. Giudici di eccezione Giulia Garbi, Marco Berry e Luca Dezen.