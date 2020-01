Verbania Capitale Cultura,presto dossier

(ANSA) - VERBANIA, 21 GEN - C'è anche Verbania, l'unica del Piemonte, tra le 44 città italiane che vogliono diventare Capitale Italiana della cultura 2021. Il dossier di candidatura verrà presentata entro il 2 marzo, per arrivare entro il 30 aprile alla selezione di un massimo di dieci città finaliste da invitare in audizione. La Capitale Italiana della Cultura 2021 verrà scelta sulla base di questi colloqui entro il 10 giugno.

"L'Amministrazione di Verbania - spiega il sindaco Silvia Marchionini - è impegnata a fondo per la costruzione del dossier di candidatura, in collaborazione con i principali referenti del territorio. Al fine di coinvolgere il tessuto sociale della città, sono previsti due incontri: con le associazioni di categoria che ne rappresentano il tessuto economico-sociale, le amministrazioni dei Comuni limitrofi e gli enti che operano in ambito culturale e nel volontariato". Il Comune ha chiesto all'assessore regionale alla Cultura, Vittoria Pioggio, "un sostegno e un coinvolgimento diretto della Regione".