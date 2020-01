Sarri, CR7? Se si sente di fare 3 partite gioca

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - "Domani valuteremo se far giocare Ronaldo: deve sentirsi nelle condizioni ideali per disputare tre partite in una settimana". Sarri non scioglie il dubbio sulla presenza di CR7 nel match di Coppa Italia domani sera con la Roma: "La scorsa settimana non se la sentiva, complice anche la sinusite - ha spiegato l'allenatore della Juventus -. In questo momento credo di sì, ma devo anche capire se è pronto".

E' un periodo di grande forma per il campione portoghese, forse un po' in anticipo rispetto al passato quando sbocciava in primavera: "Io spero che per il bene - ha scherzato l'allenatore della Juve -. Voglio pensare in maniera positiva". (ANSA).