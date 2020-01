Ruba abiti, cc fuori servizio lo arresta

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 GEN - In fuga a piedi, dopo aver cercato di rubare capi d'abbigliamento su una bancarella del mercato di piazza Garibaldi, ad Alessandria, è stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio. Il militare era a bordo di un'auto guidata dal padre quando ha notato un marocchino correre a perdifiato, inseguito da un connazionale, il proprietario della bancarella.

In pochi istanti il carabiniere, sceso dall'auto, si è messo all'inseguimento del marocchino, un pregiudicato di 31 anni senza fissa dimora, raggiungendolo e bloccandolo. L'arresto è stato poi eseguito da una pattuglia della stazione di Bosco Marengo, in transito nella zona e allertata dal militare fuori servizio.