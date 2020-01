L'Everton punta su Emre Can, pronti 35 milioni

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - L'avventura di Emre Can nella Juventus sembra essere arrivata ai titoli di coda, almeno secondo quanto scrivono in Inghilterra.

Il Mirror, infatti, parla di un interessamento dell'Everton - da poco affidato alla cura tecnica di Carlo Ancelotti - per il centrocampista dei bianconeri. L'obiettivo dell'allenatore è di rinforzare la squadra prima della chiusura della finestra invernale del mercato, in modo da risalire posizioni nella classifica della Premier League (attualmente la seconda squadra di Liverpool occupa l'11/o posto con 29 punti, gli stessi di Arsenal e Newcastle). L'Everton, secondo il giornale, farà un'offerta di 35 milioni di euro per Emre Can che da tempo non rientra più nei piani di Maurizio Sarri. (ANSA).