Cena benefica con 14 chef da Eataly

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Una brigata di cucina speciale, con 14 chef di grido, molti dei quali stellati, per festeggiare i 13 anni di vita di Eataly con una finalità benefica per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro da destinare all'Istituto di Candiolo (Torino).

La serata è il 27 gennaio, dalle ore 19, al Ristorante Le Cucine del Mercato di Eataly Lingotto; costo di partecipazione 50 euro per il menu degustazione con 14 piatti e vini in abbinamento. Inoltre, fino al 31 gennaio sarà possibile fare una donazione libera a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, per Candiolo, direttamente a Eataly Lingotto. Gli chef della serata sono italiani, catalani, londinesi, thailandesi: la metà hanno una stella Michelin.