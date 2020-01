Pragelato vuole Coppa Mondo Sci nordico

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Pragelato rientra nel circuito internazionale dello sci di fondo e, dopo la Coppa Europa, punta alla Coppa del Mondo. "Quelle del fine settimana sono state due giornate importanti, che adesso devono però trovare una prosecuzione con nuovi appuntamenti sportivi", sottolinea il sindaco Giorgio Merlo.

"Finalmente lo sci di fondo è tornato, dopo una assenza di ben 13 anni, in alta Val Chisone, che si è fatta apprezzare dai tecnici di settore e delle rispettive Federazioni - sottolinea Merlo - La pista olimpica di Pragelato mantiene intatta, grazie al lavoro dei volontari e della Pragelato Races, la sua bellezza. Potrà quindi ospitare tranquillamente una Coppa del Mondo, che resta il vero obiettivo della Amministrazione Comunale su questo versante".

Un ritorno, quello di Pragelato, che deve essere accompagnato secondo Merlo "da una concertazione-collaborazione con tutti i comuni della Via Lattea - conclude Merlo - il più grande e qualificato comprensorio nazionale per gli sport invernali".