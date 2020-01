Meteo,-20 sui monti ma arriva aria calda

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - La breve parentesi di freddo, con minime finalmente invernali, soprattutto in montagna, sta già per concludersi lasciando spazio alle correnti di origine mediterranea e subtropicale. Oggi a Torino la minima è stata di 2.3 gradi, ma in quota il termometro è sceso a -19.4 a Ceresole Reale (Torino), -16.9 sopra Bardonecchia (Torino), -15.1 a Entracque (Cuneo),. -25.9 alla Capanna Margherita sul Monte Rosa. Da domani in poi non sono previste né piogge né nevicate e lo zero termico passerà da 1100 a 2600 metri.