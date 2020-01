Giorno Memoria,2 settimane di iniziative

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - In Piemonte due settimane di iniziative organizzate dalle istituzioni per il Giorno della Memoria. Il calendario è stato presentato al Polo del '900, presenti i presidenti del Polo Sergio Soave, della Comunità Ebraica di Torino Dario Disegni, del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia, e l'assessore alla Cultura del Comune, Francesca Leon.

Il Polo del '900 ospiterà la presentazione di libri, come 'Storia senza perdono' di Walter Barberis e 'La Shoah dei bambini' di Bruno Maida il 21 e 23 gennaio, ma ci saranno anche iniziative didattiche, passeggiate intorno alle Pietre d'inciampo, reading, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e conferenze. Palazzo Lascaris il 27 diventerà un 'palazzo della memoria', luogo di incontri, letture e proiezioni. Gli studenti saranno coinvolti in un percorso interattivo che, partendo dal racconto di quanto avvenuto 75 anni fa, li avvicini all'attualità per riflettere su cosa voglia dire deportazione, prevaricazione, abuso, e ingiustizia ai nostri giorni.