Dybala contro Var "l'arbitro dovrebbe essere libero"

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - "Io giocherei benissimo anche senza Var. Penso che l'arbitro dovrebbe essere libero di gestire la partita da sé". Paulo Dybala non ama la tecnologia a supporto degli arbitri, giudizio che emerge nell'intervista concessa al portale Otro: "L'arbitro non dovrebbe essere controllato da altri arbitri che non sono in campo - ha aggiunto -, penso che ci siano molti fattori che hanno impatto sulla partita che non puoi capire guardandoli da fuori". (ANSA).