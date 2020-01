Appendino, lavoriamo sul Valentino

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - "Se tutti insieme lasciassimo più spazio allo studio delle situazioni piuttosto che alle strumentalizzazioni perpetue, probabilmente Torino starebbe molto meglio". A dirlo la sindaca Chiara Appendino che sul suo blog promette: il parco del Valentino "avrà nuova vita, ma in regola".

Appendino cita i locali, molti ormai chiusi, e ricorda che "erano o sono fuorilegge". Come il Fluido, andato a fuoco nei giorni scorsi e abusivo "per circa il 70% dei volumi, più il 50% dell'area scoperta". Abusivo per il "90%" anche lo Chalet, mentre al Cacao "tutti i volumi di modesta entità abusivi sono stati demoliti ma vi sono terrazzamenti e percorsi pergolati mai autorizzati". "Ciò significa che chi frequenta quei locali è in potenziale pericolo qualora dovessero verificarsi situazioni di emergenza - sostiene la sindaca di Torino -. E su questo nessuno di noi ha intenzione di soprassedere".

La sindaca attacca poi le amministrazioni precedenti.