Pirata strada, si cerca una Volkswagen

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Era alla guida di una Volkswagen il pirata della strada che la notte scorsa, nel Torinese, ha investito e ucciso Franko Gjinaj, 35enne originario dell'Albania e residente in provincia di Cuneo. È quanto emerge dagli accertamenti dei carabinieri, che nel corso di un sopralluogo sul punto in cui si è verificato l'incidente, lungo la strada provinciale tra Stupinigi e Orbassano, hanno ritrovato alcuni frammenti dell'auto.

I militari hanno allestito numerosi posti di blocco. La vittima è stata travolta mentre stava attraversando la strada, in piena notte, in un tratto senza lampioni né passaggio pedonale.

La zona è nota per essere frequentata da scambisti, prostitute e gigolò.