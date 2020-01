Sci: Cdm; Brignone, una seconda manche da infarto

(ANSA) - SESTRIERE (TORINO), 18 GEN - Federica Brignone non sta in se' dalla gioia dopo la vittoria in Gigante a Sestriere, dove sua madre Maria Rosa Quario trionfò, ma in slalom speciale, nel 1983. "E' stata una seconda manche da infarto - racconta l'azzurra -, sentivo tutta la gente urlare. Questa giornata è stata estenuante, ce l'ho messa tutta, ho fatto le cose che mi ero messa in testa di fare ed è bastato per vincere una gara sul filo del rasoio. Ancora non riesco a crederci, davanti a tutto questo pubblico''.

''Quando sono arrivata - racconta ancora la Brignone - ho solo visto che ero prima, poi ho visto che ero insieme alla Vlhova e poi che avevo un solo centesimo su Shiffrin. Sto sciando bene, mi sento bene e spero di continuare così".

In campo maschile, è felice del suo secondo posto a Wengen Dominik Paris. "La gara è andata bene - spiega -, sono partito deciso e sulla Kernen-S sono riuscito ad uscire con una buona velocità. Sono piu' che contento perché' e' prima volta sul podio qui. Non me lo aspettavo''. "Adesso pero' - aggiunge - è ancora presto per parlare della coppa di discesa. Le gare più difficili arrivano ora. Cercherò di continuare così, e poi i conti si faranno a fine stagione". (ANSA).