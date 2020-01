Tenta investire poliziotto, arrestato

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Non si ferma all'alt della polizia e, dopo un lungo inseguimento per le vie di Torino, cerca di investire un agente, costretto a sparare un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. E' accusato di tentato omicidio il 40enne arrestato nel cuore della notte. Per fermarne la folle corsa ci sono volute una decina di volanti; sei gli agenti costretti a ricorrere alle cure dei sanitari perché feriti.

L'inseguimento è scattato nella zona sud del capoluogo piemontese quando l'uomo, alla guida di una Ford Fiesta senza patente non si è fermato all'alt della polizia, impegnata in servizi di controllo del territorio. Il tentativo di investire l'agente in piazza Bengasi, poi la fuga è proseguita in via Genova, dove una volante si è schiantata contro un autobus fuori servizio.

L'uomo aveva nascosto sotto il sedile una bustina di marijuana e si è rifiutato di sottoporsi ai controlli per abuso di alcol e stupefacenti. Tra le accuse nei suoi confronti anche lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.