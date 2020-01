Juventus, Douglas Costa 'bello tornare a giocare'

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - "Mi sento bene, sono in crescita.

Per me era importante tornare a giocare una partita". E' un Douglas Costa soddisfatto quello che commenta il 4-0 della Juventus all'Udinese, arrivato grazie anche a un rigore segnato dal brasiliano.

"L'importante è che tutto l'attacco abbia confidenza, ho un bel rapporto sia con Dybala che con Higuain - raccontato l'esterno bianconero -. Abbiamo giocato bene, la partita non era semplice. Io sto crescendo, passo dopo passo sto migliorando la condizione atletica". Douglas Costa ritrovato è un'importante opzione offensiva per Maurizio Sarri: "Mi trovo bene con lui, mi adatto alle situazioni di gioco e non ho un modulo preferito.

Inoltre creiamo molte occasioni da gol".