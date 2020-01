Calcio: Juve; Buffon "il record? Domenica sarò in panchina"

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - "La prossima settimana c'è la Coppa Italia, quindi penso serenamente di non giocare". Record di presenze in Serie A rinviato per Gigi Buffon, che domenica in campionato dovrebbe lasciare il posto a Szczesny.

"Ci sarà un altro turno, giocheremo contro Roma o Parma", spiega il portiere a margine della presentazione di 'Non pettinavamo mica le bambole. Le meravigliose storie delle ragazze della Nazionale', il nuovo libro del giornalista Sky Alessandro Alciato. "Vivrò queste emozioni in seguito: sono soddisfazioni personali che mi gratificano, mi rendono orgoglioso perché dietro c'è una vita fatta di sacrifici e sudore ma anche di cose belle". (ANSA).