Scoperto con kit chiavi alterate

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Si aggirava di notte intorno alle abitazioni più isolate di Bussoleno, in Valle di Susa, con in borsa un kit per effettuare furti in appartamento. Un 53enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per possesso di chiavi alterate di abitazioni e saracinesche e grimaldelli. I militari ne hanno sequestrate una ventina. L'uomo non ha saputo spiegarne provenienza e utilizzo. Il sospetto degli inquirenti è che il 53enne volesse svaligiare case e negozi della zona.