Coppa Italia: un turno squalifica al granata Meite

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il giocatore del Torino Soualiho Meite, espulso per doppia ammonizione "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" durante l'incontro di Coppa Italia con il Genoa, è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo di serie A, Alessandro Zampone. E' l'unico provvedimento sanzionatorio emesso in riferimento alle quattro partite degli ottavi di finale del torneo giocate finora, "con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara" (ANSA).