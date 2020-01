Sciopero trasporti Torino il 24 gennaio

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - I sindacati di base Usb e l'Ugl confermano lo sciopero del trasporto urbano di 24 ore per venerdì 24 gennaio. La protesta contro il piano industriale di Gtt era già prevista, ma era stata sospesa in attesa dell'incontro con gli assessori ai Trasporti del Comune e della Regione, Maria Lapietra e e Marco Gabusi, che si è tenuto questa mattina a Palazzo di Città. "Il piano industriale non rilancia Gtt e mira soprattutto all'abbassamento del costo lavoro con l'esternalizzazione di linee ad aziende come CaNova che hanno un costo del lavoro molto più basso. Ogni giorno 10-15 autisti di ognuno dei 5 depositi di Torino, quindi una sessantina, dalle 6 alle 8 restano senza vetture a disposizione perché i mezzi sono guasti con gravi ripercussioni sul trasporto pubblico cittadino. E' una situazione insostenibile", spiega MIchele Schifone dell'Usb.