Calcio: Torino recupera pezzi, Rincon di nuovo in gruppo

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - C'è Rincon alla ripresa degli allenamenti del Torino. Il venezuelano, che ha saltato l'impegno casalingo col Bologna per un attacco influenzale, è tornato oggi in gruppo e si candida per una maglia da titolare contro il Sassuolo. Verso il recupero anche Baselli, che ha svolto una parte atletica individuale ma è vicino al rientro, e Zaza, bloccato da un affaticamento muscolare alla coscia destra e oggi impegnato in un programma personalizzato.

Il Toro prova dunque a uscire dall'emergenza dei giorni scorsi. E' difficile però che Mazzarri possa impiegare Ansaldi.

Questa settimana l'argentino proseguirà il lavoro differenziato "in progressivo aumento", spiega il club granata. Personalizzato anche per Lyanco, che ha svolto solo una parte della seduta odierna con i compagni. (ANSA).