Verdi fa pace col Torino, orgoglioso di questo gruppo

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - "Orgoglioso di questo gruppo": dopo la rabbia per la sostituzione, e la multa ventilata da Walter Mazzarri nel post partita, Simone Verdi fa marcia indietro.

"Vittoria molto importante contro un avversario difficile da affrontare!", scrive su Instagram il fantasista, autore di un buon primo tempo contro il Bologna, con un palo colpito, che non ha gradito la sostituzione nella ripresa.

Il riferimento nel post al gruppo sembra essere un modo per chiedere scusa della reazione, la bottiglietta dell'acqua scagliata per terra e la corsa negli spogliatoi senza salutare il mister, che nel dopo partita è stato chiaro. ""Ha perso energie, ha cominciato a perdere palla e l'ho cambiato - ha detto il tecnico granata, che oggi guiderà la ripresa - Se ha sbagliato nei comportamenti prenderà una multa, come giusto che sia, anche per rispetto del compagno che è entrato".(ANSA).