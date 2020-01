Venchi, bond da 5mln per store in Ue

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - La cioccolata piemontese Venchi guarda all'Europa e lo fa con un'emissione obbligazionaria da 5 milioni di euro finalizzata all'apertura di nuovi store monomarca a controllo diretto.

L'emissione è stata sottoscritta da Sace Simest, il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cdp, tramite il Fondo Sviluppo Export - nato su iniziativa di Sace (Gruppo CDP) e gestito da Amundi SGR con le risorse messe a disposizione dalla stessa SACE SIMEST e quelle della Banca Europea per gli Investimenti.

"Il prodotto Venchi non è italiano solo per l'origine delle materie prime utilizzate o la localizzazione della manifattura - ha dichiarato Daniele Ferrero, amministratore delegato e presidente di Venchi - ma anche perché porta con sé una serie di caratteristiche immateriali che hanno reso grandi i prodotti italiani, come l'amore per bellezza, l'allegria della convivialità e l'eccellenza qualitativa.