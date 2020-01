Ronaldo, Juve in cima, dove deve stare

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - La vittoria sulla Roma, che vale il titolo di campione d'inverno, riporta la Juventus "in cima alla classifica, nel posto che ci compete". Lo scrive su Instagram Cristiano Ronaldo, autore su rigore del 14esimo gol in campionato. "Una vittoria importante oggi, buona vittoria di squadra", aggiunge sul social il portoghese.

"Abbiamo raggiunto metà obiettivo, ma è a metà strada che la salita si fa ripida", mette in guardia Leonardo Bonucci, che invita la Juventus campione d'inverno a continuare a pedalare.

"Non ci resta che migliorare per diventare grandi", aggiunge su Instagram il capitano bianconero dopo la vittoria contro la Roma.

Peccato l'infortunio di Demiral, che rischia un lungo stop.

"Ti aspetto presto e più forte", è il messaggi di auguri di Paulo Dybala, che si dice dispiaciuto anche per l'infortunio di Zaniolo: "tornerai campione".