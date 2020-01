Kinder in Val di Fiemme con Skiri Trophy

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - La Val di Fiemme si conferma 'terra promessa' dello sci di fondo giovanile ospitando, nel fine settimana, la 37esima edizione dello Skiri Trophy XCountry. Main partner è Kinder Joy of moving, il progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero che ad oggi coinvolge 4 milioni di bambini in 30 Paesi del mondo.

Il Gruppo Sportivo Castello, organizzatore dell'evento, in ricordo di Elena Bellante, la bambina di 11 anni di Cavalese mancata lo scorso luglio, sosterrà la sua famiglia nella raccolta fondi destinati al Centro di Protonterapia di Trento, dove Elena è stata in cura per alcuni mesi, istituendo una borsa di studio che permetterà ai giovani medici di acquisire specifiche competenze nell'ambito della protonterapia in campo pediatrico.

Kinder Joy of moving è da anni partner di G.S. Castello per avvicinare i ragazzi al mondo della neve. Anche quest'anno lo Skiri Trophy XCountry sarà evento della Giornata Mondiale sulla neve, in occasione della nona edizione del World Snow Day 2019/2020.