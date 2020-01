Juve: Bonucci avvisa "salita più ripida a metà strada"

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - "Abbiamo raggiunto metà obiettivo, ma è a metà strada che la salita si fa ripida". Leonardo Bonucci invita la Juventus campione d'inverno a continuare a pedalare.

"Non ci resta che migliorare per diventare grandi", aggiunge su Instagram il capitano bianconero dopo la vittoria contro la Roma.

"I titolo d'inverno non occupano spazio in bacheca - gli fa da eco Miralem Pjanic - Gli scudetti non si decidono a gennaio, né a parole. Grandi ragazzi". Soddisfatto per la vittoria dell'Olimpico anche Buffon: "Una vittoria importante e sofferta - dice il portiere sui social -. Ma, prima di tutto, una vittoria". (ANSA).